Glo lancia una limited edition firmata Toiletpaper

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Quando la creatività incontra la voglia di rompere gli schemi, nasce una collaborazione esplosiva. E' il caso di, gruppo di creativi fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari celebre per le sue iconiche creazioni, che ha firmato per glo (il prodotto a tabacco riscaldato di Bat) la nuova edizione limitata “Radical-Pop collection”, che invita a non dover scegliere necessariamente tra due strade apparentemente opposte, ma a percorrerle entrambe.“glo da tempo ha scelto di proporre iniziative legate al mondo dell'arte e del design, ponendosi come un vero e proprio mecenate – commenta Roberta Palazzetti, presidente e Ad di Bat Italia e Area Director Sud Europa -. Siamo sicuri che questa strada ci possa avvicinare al nostro target di riferimento, attento ai trend e alle innovazioni. La nuova edizione limitata è rivolta infatti a ...