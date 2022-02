GF Vip | Barù nel mirino di Alex | «Sa che stiamo raccontando dinamiche umane? Non mi vuole parlare perché ha paura del confronto» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)- US Endemol Shine Non c’è soltanto Nathaly Caldonazzo, che ha definito un’abile manipolatrice, neldiBelli, rientrato nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare, senza fare troppa fatica, la “moglie” Delia Duran. Dopo la pace fatta, l’attore ha infatti concentrato le sue attenzioni suGaetani, che non ha mai fatto mistero di non credere nella sua crisi coniugali, paragonandola più volte ad un teatrino costruito ad arte. “Ha detto (, ndDM): ‘non avete risolto questo problema fuori da questo programma? (…) Dovevate venire qua‘. Come tu hai diritto di stare qui io posso avere il diritto come Jessica lo può avere“ ha confidato, infatti, Delia a Manila Nazzaro e ad, che ha prontamente risposto: “Ha capito ...