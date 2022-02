Firmino e Salah, il Liverpool vince 2-0 a San Siro (Di giovedì 17 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un'ottima Inter viene punita nei minuti finali dal Liverpool che espugna San Siro grazie alle reti di Firmino e Salah. Si complica il cammino in Champions League dei nerazzurri che adesso, per accedere ai quarti di finale, dovranno ribaltare un pesante 0-2 nella sfida di ritorno dell'8 marzo ad Anfield Road.Simone Inzaghi sorride per il recupero di Bastoni che ritrova il suo posto in difesa con De Vrij e Skriniar. In mediana c'è Vidal al posto dello squalificato Barella, avanti Dzeko e Lautaro. Quattro invece i cambi di Klopp rispetto all'undici che domenica ha battuto il Burnley: dietro gioca Konatè al fianco di Van Djik, a centrocampo spazio per Elliott e Thiago Alcantara, Diogo Jota e non Firmino nel tridente d'attacco con Manè e Salah. Ritmi altissimi e tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un'ottima Inter viene punita nei minuti finali dalche espugna Sangrazie alle reti di. Si complica il cammino in Champions League dei nerazzurri che adesso, per accedere ai quarti di finale, dovranno ribaltare un pesante 0-2 nella sfida di ritorno dell'8 marzo ad Anfield Road.Simone Inzaghi sorride per il recupero di Bastoni che ritrova il suo posto in difesa con De Vrij e Skriniar. In mediana c'è Vidal al posto dello squalificato Barella, avanti Dzeko e Lautaro. Quattro invece i cambi di Klopp rispetto all'undici che domenica ha battuto il Burnley: dietro gioca Konatè al fianco di Van Djik, a centrocampo spazio per Elliott e Thiago Alcantara, Diogo Jota e nonnel tridente d'attacco con Manè e. Ritmi altissimi e tante ...

