FantaAmici, cos'è, come funziona e come partecipare al gioco durante il serale di Amici 21 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il grande successo del FantaSanremo arriva il FantaAmici! Anche il serale di Maria De Filippi avrà il suo fantasy game piombato come un fulmine a ciel sereno sull'universo della musica direttamente dal mondo dello sport. Il Fantacalcio è chiaramente il faro-guida su questo tema ma giochi analoghi esistono per ogni disciplina, dal football americano, alle moto passando per la formula 1. La musica però finora ne era rimasta esclusa: fino a Sanremo 2022 quando la versione "Fanta" è esplosa coinvolgendo migliaia di persone (papalina vi dice niente?). Sarà lo stesso anche per il serale di Amici 21? Vediamo intanto come funziona il gioco.

