Fabian | «Spalletti è ossessionato dal calcio | ci pensa 24 ore al giorno Koulibaly? Un pezzo di pane»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia di Barcellona-Napoli, As pubblica una lunga intervista al centrocampista del Napoli Fabián Ruiz. «È una partita storica per Maradona. Per i napoletani è un dio, sentiamo il dolore della città dopo la sua morte e vogliamo rendere omaggio alla squadra che lo ha portato in Europa. Poi devo ammettere che abbiamo ancora la spina nel fianco per il precedente scontro di Champions League. Quel 3-1 della gara di ritorno è stata una punizione eccessiva, e vogliamo una rivincita. È un grande club, ha grandi valori, ma arriviamo con fiducia. Penso che sarà un confronto alla pari e spero che questa volta il risultato sarà diverso». L’assenza di Messi potrebbe essere un vantaggio. «È sempre un sollievo che non sia nella squadra rivale. Come l’argentino non ce ne sono, ma hanno giocatori decisivi in ??ogni settore del campo». Il suo obiettivo è tornare a giocare in Nazionale. «Sto ...