Chi è Arianna Fontana, la regina dello short track planetario (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È la regina dello short track planetario e ha ancora un grande appetito per le medaglie. La storia di Arianna Fontana viene da lontano, ma è corta e densa, come la sua pista, e giovane, come la sua carta d’identità. Se a 31 anni hai già vinto 10 medaglie olimpiche in cinque edizioni di Giochi invernali, una vita non basta. Serve la leggenda. Dopo le prime due medaglie a Pechino 2022, l’argento nella nuova staffetta mista e l’oro nei suoi 500, Arianna continua a tessere il filo della sua tela cinese: oggi in calendario c’è la finale dei 1500, per tentare un altro storico tris. Poi ci sarà tempo per pensare al domani che potrebbe arrivare fino a Milano Cortina 2026. Tutti i record di Arianna E Arianna ha le idee chiare ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È lae ha ancora un grande appetito per le medaglie. La storia diviene da lontano, ma è corta e densa, come la sua pista, e giovane, come la sua carta d’identità. Se a 31 anni hai già vinto 10 medaglie olimpiche in cinque edizioni di Giochi invernali, una vita non basta. Serve la leggenda. Dopo le prime due medaglie a Pechino 2022, l’argento nella nuova staffetta mista e l’oro nei suoi 500,continua a tessere il filo della sua tela cinese: oggi in calendario c’è la finale dei 1500, per tentare un altro storico tris. Poi ci sarà tempo per pensare al domani che potrebbe arrivare fino a Milano Cortina 2026. Tutti i record diha le idee chiare ...

