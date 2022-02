Brindisi, infermiera muore in un incidente stradale all’alba. I sindacati: “Veniva da due turni di notte consecutivi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un’infermiera di 27 anni, Sara Viva Sorge, è morta alla guida della sua auto lungo la provinciale San Vito dei Normanni-San Michele Salentino, nel Brindisino, mentre faceva ritorno a casa dal servizio. L’incidente, scrive in una nota la Fp Cgil Brindisi, è avvenuto dopo “due notti consecutive” nella struttura della Fondazione San Raffaele, convenzionato con la Asl di Brindisi, a Ceglie Messapica al termine di un “turno settimanale piuttosto impegnativo” dato “il carico di lavoro a cui vengono sottoposti i dipendenti della struttura”. La donna era alla guida di una Renault Twingo quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un palo. “Questa volta non si è trattato di un infortunio in un cantiere o dentro una fabbrica, ma come si dice in gergo, di un infortunio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un’di 27 anni, Sara Viva Sorge, è morta alla guida della sua auto lungo la provinciale San Vito dei Normanni-San Michele Salentino, nelno, mentre faceva ritorno a casa dal servizio. L’, scrive in una nota la Fp Cgil, è avvenuto dopo “due notti consecutive” nella struttura della Fondazione San Raffaele, convenzionato con la Asl di, a Ceglie Messapica al termine di un “turno settimanale piuttosto impegnativo” dato “il carico di lavoro a cui vengono sottoposti i dipendenti della struttura”. La donna era alla guida di una Renault Twingo quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un palo. “Questa volta non si è trattato di un infortunio in un cantiere o dentro una fabbrica, ma come si dice in gergo, di un infortunio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte'… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte' #sanmiche… - luciamolinari6 : RT @romatoday: Infermiera si schianta e muore a 27 anni: 'Aveva lavorato per due notti consecutive' - DlymaMohamed2 : RT @fattoquotidiano: Brindisi, infermiera muore in un incidente stradale all’alba. I sindacati: “Veniva da due turni di notte consecutivi”… - mvcalcio : RT @fattoquotidiano: Brindisi, infermiera muore in un incidente stradale all’alba. I sindacati: “Veniva da due turni di notte consecutivi”… -