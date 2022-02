Berlinale | Orso d’oro al film catalano ‘Alcarràs’ di Carla Simón Premio Fipresci a Paolo Taviani per il suo ‘Leonora addio’

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una famiglia leggiadra, meravigliosamente caotica, rumorosa come la vita. E che combatte quotidianamente contro i soprusi di padroni e sistemi che vogliono sradicare l’agricoltura dalla sua essenza primigenia. Così avviene nel villaggiodi Alcarràs, così avviene nell’omonimocorale di, vincitore dell’della 72ma. Opera seconda di una regista coraggiosa e vitale, ilè anche co-prodotto dall’Italia grazie a Giovanni Pompili. E sulla scia di Cannes e Venezia, la regia al femminile continua a ricevere il giusto riconoscimento dopo annate “a secco”. La grande Claire Denis si porta a casa per il suo triangolo amoroso Avec amour et acharmement (e la coppia suprema di attori Juliette Binoche–Vincent Lindon) ...

Advertising

SkyTG24 : Berlinale, Orso d'Oro ad 'Alcarras' di Carla Simon: tutti i vincitori - statodelsud : Berlinale, Orso d’Oro ad “Alcarras” di Carla Simon: tutti i vincitori - Pino__Merola : Berlinale, Orso d’Oro ad “Alcarras” di Carla Simon: tutti i vincitori - Miri_run : RT @FQMagazineit: Berlinale, Orso d’oro al film catalano ‘Alcarràs’ di Carla Simón. Premio Fipresci a Paolo Taviani per il suo ‘Leonora add… - FQMagazineit : Berlinale, Orso d’oro al film catalano ‘Alcarràs’ di Carla Simón. Premio Fipresci a Paolo Taviani per il suo ‘Leono… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlinale Orso

2022,d'Oro allo spagnolo Alcarràs di Carla Simón. Gran Premio della Giuria a Hong Sang - soo. Miglior regia a Claire Denis per Avec amour et ...Diciotto erano le opere in lizza per l'd'Oro come miglior film. Ladi quest'anno è aperta al pubblico, ma in base alle restrizioni Covid i teatri saranno riempiti solo a metà e saranno ...Così avviene nel villaggio catalano di Alcarràs, così avviene nell’omonimo film corale di Carla Simón, vincitore dell’Orso d’oro della 72ma Berlinale. Opera seconda di una regista coraggiosa e vitale, ...L'Orso d'oro dell'edizione 2022 della Berlinale va alla spagnola Carla Simon, la regista del film Alcarràs. Dopo la Palma d'oro a Titane e il Leone d'oro di La scelta di Anne, anche il massimo premio ...