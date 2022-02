Bayern Monaco, minacce di morte a tre giocatori: ecco dov’è stata recapitata la lettera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un brutto episodio si è verificato in Germania, dove tre giocatori del Bayern Monaco sono stati minacciati di morte. Si tratta del portiere Manuel Neuer e degli attaccanti Robert Lewandowski e Serge Gnabry. La lettera anonima è stata recapitata presso la sede del St.Pauli, club con sede ad Amburgo che milita nella seconda serie tedesca, e risale al 12 gennaio. “Salva il campionato, salva il calcio. Fuoco e morte agli sporchi maiali bavaresi“, si legge, come riportato dalla Bild. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per fare luce sull’accaduto ed individuare i responsabili. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un brutto episodio si è verificato in Germania, dove tredelsono stati minacciati di. Si tratta del portiere Manuel Neuer e degli attaccanti Robert Lewandowski e Serge Gnabry. Laanonima èpresso la sede del St.Pauli, club con sede ad Amburgo che milita nella seconda serie tedesca, e risale al 12 gennaio. “Salva il campionato, salva il calcio. Fuoco eagli sporchi maiali bavaresi“, si legge, come riportato dalla Bild. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per fare luce sull’accaduto ed individuare i responsabili. SportFace.

