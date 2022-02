Basket, Coppa Italia 2021-2022: netto successo dell’Olimpia Milano su Sassari, i milanesi volano in semifinale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Olimpia Milano riprende da dove aveva lasciato lo scorso anno in Coppa Italia. La squadra di Ettore Messina batte nettamente la Dinamo Sassari per 88-68, grazie soprattutto ad un terzo quarto di assoluta qualità (23-9). Il Banco di Sardegna – rientrato oggi dopo dieci giorni senza giocare causa COVID – rimane in partita fino all’intervallo lungo (chiuso sul -5): al rientro dagli spogliatoi la compagine di Piero Bucchi purtroppo non è riuscita a contenere lo strapotere meneghino. L’Armani Exchange attende il risultato della sfida di questa sera (palla a due alle ore 20:45) tra Trento e Brescia per sapere chi dovrà affrontare nella semifinale di sabato 19 febbraio. MVP del match Malcom Delaney con 24 punti, mentre chiudono in doppia cifra per Milano anche Troy Daniels (12 punti) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Olimpiariprende da dove aveva lasciato lo scorso anno in. La squadra di Ettore Messina batte nettamente la Dinamoper 88-68, grazie soprattutto ad un terzo quarto di assoluta qualità (23-9). Il Banco di Sardegna – rientrato oggi dopo dieci giorni senza giocare causa COVID – rimane in partita fino all’intervallo lungo (chiuso sul -5): al rientro dagli spogliatoi la compagine di Piero Bucchi purtroppo non è riuscita a contenere lo strapotere meneghino. L’Armani Exchange attende il risultato della sfida di questa sera (palla a due alle ore 20:45) tra Trento e Brescia per sapere chi dovrà affrontare nelladi sabato 19 febbraio. MVP del match Malcom Delaney con 24 punti, mentre chiudono in doppia cifra peranche Troy Daniels (12 punti) e ...

Advertising

zazoomblog : Basket Final Eight Coppa Italia 2022: tabellone e accoppiamenti semifinali - #Basket #Final #Eight #Coppa #Italia - sportface2016 : #Basket, #FinalEight #CoppaItalia: la cronaca e il tabellino di #OlimpiaMilano-#Sassari 88-68, meneghini in semifin… - IltuttologoLS : RT @UnipolSai_CRP: UNA PASSIONE COSI', NESSUNO LA PUO' STOPPARE. #unipolsai Title Sponsor Lega #Basket Serie A e Presenting Sponsor Final… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (17:50) Basket - Coppa Italia - Olimpia Milano Vs Banco di Sardegna Sassari (Sport) #StaseraInTV 16/02/2022 #PrimaSerata #bask - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (17:50) Basket - Coppa Italia - Olimpia Milano Vs Banco di Sardegna Sassari (Sport) #StaseraInTV 16/02/2022 #PrimaSerata #basket- -