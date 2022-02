Wonder Twins: il film tratto dai fumetti DC in fase di sviluppo per HBO Max (Di martedì 15 febbraio 2022) I Wonder Twins, personaggi tratti dai fumetti della DC, saranno i protagonisti del nuovo film prodotto per HBO Max. Warner Bros ha annunciato lo sviluppo di un film live-action dedicato alle avventure dei Wonder Twins, personaggi in passato arrivati sul piccolo schermo grazie a una serie prodotta da Hanna-Barbera. A produrre il lungometraggio saranno Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill, che hanno già portato al successo progetti come Twilight e Love, Simon. Wonder Twins racconterà la storia di una coppia di fratelli alieni chiamati Zan e Jayna. I due eroi sono apparsi nella serie The All-New Super Friends Hour come companion di iconici eroi come Superman, Batman e Wonder Woman. Successivamente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) I, personaggi tratti daidella DC, saranno i protagonisti del nuovoprodotto per HBO Max. Warner Bros ha annunciato lodi unlive-action dedicato alle avventure dei, personaggi in passato arrivati sul piccolo schermo grazie a una serie prodotta da Hanna-Barbera. A produrre il lungometraggio saranno Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill, che hanno già portato al successo progetti come Twilight e Love, Simon.racconterà la storia di una coppia di fratelli alieni chiamati Zan e Jayna. I due eroi sono apparsi nella serie The All-New Super Friends Hour come companion di iconici eroi come Superman, Batman eWoman. Successivamente ...

