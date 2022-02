Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 08:15 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE TRA BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR SEMPRE VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA E POMEZIA NORD SI RALLENTA SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIALE DI MARINO DIREZIONE APPIA MENTRE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE TRA BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR SEMPRE VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA E POMEZIA NORD SI RALLENTA SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIALE DI MARINO DIREZIONE APPIA MENTRE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ...

Advertising

enricofrasca3g3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Via Borgarello, via Cogliate e via Bereguardo, ripristinata la 998. Era deviata per un problema sulla re… - romamobilita : #Roma #viabilità Il 20 febbraio è domenica ecologica. Stop al traffico privato (con alcune deroghe), nella Fascia V… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Domenico de Dominicis, ripristinato il percorso della linea di bus 545. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Aurelia Antica, tra via di Bravetta-largo Don Luigi Guanella e via Aurelia-largo Tommaso Perassi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Affogalasino, tra via Portuense e via del Casaletto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 02 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN PARTICOLARE SUI SETTORI INTERNI E MERIDIONALI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA - NAPOLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 02 - 2022 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN PARTICOLARE SUI SETTORI INTERNI E MERIDIONALI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA- NAPOLI ...DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA- ...