Turris ko anche col Bari: decide un gol di Cheddira (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Bari è sempre più solo al comando del girone C di serie C. I biancorossi espugnano anche il campo della Turris grazie a un gol di Cheddira (1-0) e conquistano una vittoria di fondamentale importanza nella corsa promozione. Al 32? del primo tempo l'unico, decisivo squillo del match. Antenucci prova a calciare da buona posizione ma la sua conclusione viene murata, la palla arriva così a Cheddira che batte Perina e fa 1-0. Al 71? la Turris rimarrà in dieci uomini a causa del rosso comminato a Manzi, la cui espulsione compromette definitivamente i piani di rimonta della squadra di Caneo. La classifica vede ora il Bari a 55 punti, con 7 lunghezze sul Catanzaro secondo e otto sulla Virtus Francavilla terza, che nel frattempo ha scavalcato ...

