Softball | Federico Pizzolini | “Erika Piancastelli sarà pro tra Giappone e USA nel 2022 Negli States vogliamo capire la nostra dimensione”

Proprio quest'anno mi hanno richiamato in nazionale, con la Seniores, la prima squadra del: come coach, secondo allenatore (il primo èPizzolini, ndr ). È stata una grande ......a far parte dello staff della nazionale seniores italiana di. La campionessa maceratese affiancherà assieme a Giulio Brusa e al senior advisor Mike Candrea, il confermato manager...Ci sono state alcune importanti dichiarazioni da parte di Federico Pizzolini, il manager della Nazionale azzurra di softball che sta iniziando in questi giorni il primo raduno della stagione tra ...Storicamente il CNA (Comitato Nazionale Arbitri) ha sempre approfittato della annuale Convention del Baseball e Softball per annunciare i nominativi degli arbitri premiati per la loro stagione.