Rinnovi Lazio, Luiz Felipe e Strakosha al bivio: le ultime (Di martedì 15 febbraio 2022) Situazioni diverse ma sempre in bilico per i Rinnovi di Luiz Felipe e Strakosha con la Lazio: le ultime in casa biancoceleste In casa Lazio tengono banco i Rinnovi di contratto con Luiz Felipe e Strakosha. Il difensore sembra ormai lontano dalla Capitale. La fase di stallo va avanti da tempo e potrebbe optare per una soluzione spagnola (Siviglia n.d.r.), oppure una suggestione dalla Premier. Discorso diverso per il portiere, ormai tornato ad essere titolare dopo le recenti prestazioni deludenti di Reina. La situazione potrebbe cambiare rispetto a qualche settimana fa e ora il rinnovo non è più così lontano. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Situazioni diverse ma sempre in bilico per idicon la: lein casa biancoceleste In casatengono banco idi contratto con. Il difensore sembra ormai lontano dalla Capitale. La fase di stallo va avanti da tempo e potrebbe optare per una soluzione spagnola (Siviglia n.d.r.), oppure una suggestione dalla Premier. Discorso diverso per il portiere, ormai tornato ad essere titolare dopo le recenti prestazioni deludenti di Reina. La situazione potrebbe cambiare rispetto a qualche settimana fa e ora il rinnovo non è più così lontano. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Strakosha e #LuizFelipe al bivio rinnovo ?? - Solo_La_Lazio : ?? Una bella notizia in tema di rinnovi ?? #Radu e la #Lazio ancora insieme ?? C’è la firma - _biancocelesti : Visto da me: Fiorentina-Lazio 0-3: di ThomasDoll Daje co? ?sti rinnovi. Finalmente un ammutinamento come si deve,… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset ?? Domani #AtalantaJuve @Sabatini 'Trattative per i rinnovi #juve dopo la #UCL . #KaioJorge ha ricevuto u… - flamanc24 : RT @Stec2vtr: #Romagnoli ha 27 anni... Se rinnovi #LuisFelipe e prendi lui hai la coppia titolare per i prossimi 5/6 anni... Senza spendere… -