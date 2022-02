Per Letta è un “bene che il governo vada avanti con questa maggioranza” (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Per Letta è un bene che il governo vada avanti con questa maggioranza: “Io sostengo che è un bene che questo governo vada avanti con questa maggioranza che lo sostiene, che questa ampia maggioranza sia un fatto positivo”, ha detto il segretario del Pd durante la presentazione del libro su Sergio Mattarella ‘L’uomo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti soddisfatto del decreto Rilancio Calenda disapprova gli assistenti civici Conte denuncia: “Qualcuno mi rema contro” Enrico Letta sta con Fedez Anche ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Perè unche ilcon: “Io sostengo che è unche questoconche lo sostiene, cheampiasia un fatto positivo”, ha detto il segretario del Pd durante la presentazione del libro su Sergio Mattarella ‘L’uomo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti soddisfatto del decreto Rilancio Calenda disapprova gli assistenti civici Conte denuncia: “Qualcuno mi rema contro” Enricosta con Fedez Anche ...

Advertising

fattoquotidiano : Ruoli apicali nelle più prestigiose università del mondo, fondatore di una società di mediazione francese, incarich… - EnricoLetta : Il #carobollette si abbatte su chi è più in difficoltà, il Governo deve agire la prossima settimana su lotta al car… - lupazzottu : RT @AMorichelli: Lo ha tradito Salvini, lo ha pugnalato #Renzi, #Letta ha fatto il pesce in barile, la stampa lo ha massacrato, hanno tenta… - GianRattazzi : @borghi_claudio @riconoscibile @GraziaArcazzo A voi per votare Mattarella vi hanno convinto coi like sul profilo di Letta? - gioatriz : RT @AMorichelli: Lo ha tradito Salvini, lo ha pugnalato #Renzi, #Letta ha fatto il pesce in barile, la stampa lo ha massacrato, hanno tenta… -