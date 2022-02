Pechino 2022 | bob a due maschile | tripletta della Germania | Baumgartner 21°

Leggi su sportface

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ladomina la gara di bob a duealle Olimpiadi di. Una storicatedesca va a completare il podio. Sul gradino più alto c’è il favoritovigilia, ovvero Francesco Friedrich che va a bissare l’oro conquistato 4 anni fa. Alle sue spalle con 49 centesimi di ritardo c’è Johannes Lochner, seguito da Christoph Hafer con oltre un secondo e mezzo di ritardo. L’Italia non si è qualificata per l’ultima manche per soli 12 centesimi: beffato Patrickche chiude con il 21° posto. La classifica finale: ORO: Francesco Friedrich (GER) in 3’56?89 ARGENTO: Johannes Lochner (GER) +0?49 BRONZO: Christoph Hafer (GER) +1?69 4. Michael Vogt (SUI) +1?94 5. Benjamin Maier (AUT) +2?23 21. Patrick(ITA) ...