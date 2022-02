Metaverso, nella realtà virtuale di Zuckerberg arrivano le molestie sessuali. Mentre in Corea un candidato sviluppa l’avatar di se stesso (Di martedì 15 febbraio 2022) molestie sessuali nel Metaverso e avatar sviluppati dall’intelligenza artificiale come candidati politici. Non sono due episodi di Black Mirror, ma la vita “reale”, o meglio quella virtuale. Anche nel Metaverso – l’universo virtuale su cui Mark Zuckerberg sta puntando tutto – sono stati denunciati i primi episodi di molestie: per farvi fronte, Meta (il nuovo gruppo di Zuckerberg che controlla anche Facebook) ha deciso di introdurre il distanziamento obbligatorio tra gli avatar. “Le molestie sessuali non sono uno scherzo, anche su internet, e trovarsi in una realtà virtuale aggiunge un altro strato che rende l’evento più intenso”, ha spiegato un’utente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022)nele avatarti dall’intelligenza artificiale come candidati politici. Non sono due episodi di Black Mirror, ma la vita “reale”, o meglio quella. Anche nel– l’universosu cui Marksta puntando tutto – sono stati denunciati i primi episodi di: per farvi fronte, Meta (il nuovo gruppo diche controlla anche Facebook) ha deciso di introdurre il distanziamento obbligatorio tra gli avatar. “Lenon sono uno scherzo, anche su internet, e trovarsi in unaaggiunge un altro strato che rende l’evento più intenso”, ha spiegato un’utente ...

fattoquotidiano : Metaverso, nella realtà virtuale di Zuckerberg arrivano le molestie sessuali. Mentre in Corea un candidato sviluppa… - chinafiles : L'app Jelly (#Zheli) è stata rimosa dagli Apple Store, a mostrare la complessità di entrare nel #Metaverso, Pechino… - kyraitaly : @IrvinsWelsh @MashableItalia Ecco spiegate per bene le mie perplessità sul metaverso.Ho passato una sera intera a p… - DaniDur : @repubblica Voi siete ufficialmente dei microcefali. Nel metaverso e nella vita reale!!! - FGrignetti : Metaverso, il “manuale di sopravvivenza” per navigare nella rivoluzione del web -