LIVE Italia-Danimarca curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono vincere per continuare a sperare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per il round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare gli scandinavi in un incontro cruciale per le sorti del raggruppamento: la nostra Nazionale è obbligata a vincere e contestualmente deve sperare che la Russia perda contro la Gran Bretagna, in modo da poter continuare a inseguire una complicatissima qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per il round robin del torneo dimaschile alleInvernali di Pechino. Glitorneranno sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare gli scandinavi in un incontro cruciale per le sorti del raggruppamento: la nostra Nazionale è obbligata ae contestualmente deveche la Russia perda contro la Gran Bretagna, in modo da potera inseguire una complicatissima qualificazione alle semifinali. Gli, ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - Emergenza24 : [16.02-00:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - vogue_italia : Come sarà questo #Carnevale2022 che torna live dopo due anni ??. Ecco gli eventi da non perdere!… -