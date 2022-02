Incastrati dai selfie, presi due responsabili di un grave incendio (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono stati i selfie scattati durante la grigliata, organizzata quella sera, a incastrare un 28enne e un 35enne ora accusati di essere i responsabili del grave incendio scoppiato la sera del 10 agosto 2021 sul monte Tifata, poi propagatosi nei territori di Caserta, Capua, Casagiove e San Prisco, che ha anche danneggiato un bene protetto incluso nella Rete Natura 2000. I carabinieri forestali di Caserta, coordinati dal tenente colonnello Marilena Scudieri, hanno notificato un obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora ai due indagati ritenuti responsabili del grave incendio che ha distrutto la vegetazione presente un’area ampia circa 400 ettari. Un rogo che si è protratto per quasi due giorni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono stati iscattati durante la grigliata, organizzata quella sera, a incastrare un 28enne e un 35enne ora accusati di essere idelscoppiato la sera del 10 agosto 2021 sul monte Tifata, poi propagatosi nei territori di Caserta, Capua, Casagiove e San Prisco, che ha anche danneggiato un bene protetto incluso nella Rete Natura 2000. I carabinieri forestali di Caserta, coordinati dal tenente colonnello Marilena Scudieri, hanno notificato un obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora ai due indagati ritenutidelche ha distrutto la vegetazione presente un’area ampia circa 400 ettari. Un rogo che si è protratto per quasi due giorni ...

