Ex Uomini e Donne rompe il silenzio: tutta la verità sul tronista (Di martedì 15 febbraio 2022) Ex Uomini e Donne rompe il silenzio e, in un’intervista rilasciata al magazine del dating show, svela la verità sul tronista del momento. Ex protagonisti di Uomini e Donne svelano spesso dettagli e retroscena sulla trasmissione, ma anche sui protagonisti con cui hanno condiviso il percorso. E’ quanto ha deciso di fare una delle corteggiatrici L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Exile, in un’intervista rilasciata al magazine del dating show, svela lasuldel momento. Ex protagonisti disvelano spesso dettagli e retroscena sulla trasmissione, ma anche sui protagonisti con cui hanno condiviso il percorso. E’ quanto ha deciso di fare una delle corteggiatrici L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Einaudieditore : Nel secondo gruppo di libri proposti per la LXXVI edizione del @PremioStrega, Francesco Piccolo presenta LA FOGLIA… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - Einaudieditore : «Smontare la retorica sessista; trovare altre parole e differenti sguardi; raccontare le donne, e l’importanza di f… - fabriziox23 : RT @enri1009: @valy_s @WRicciardi basterebbe guardarsi intorno, essere meno pavidi e provinciali, ricordarsi di essere uomini e donne liber… - Domenix84 : Ragazzacci/ragazzacce/uomini,donne bambini nipoti e pronipoti io va a letto se no alle 4 col.cavolo mi alzo e vi a… -