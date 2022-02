Esce dal turno in fabbrica e spaccia un bazar di droga: arrestato con cocaina, hashish e metamfetamine (Di martedì 15 febbraio 2022) PESARO - Un bazar di droghe in casa e soprattutto oltre 200 grammi di cocaina sequestrati dalla polizia. Non un quantitativo banale, per l'uomo è scattato l'arresto. Ma il pusher ora è pronto a ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) PESARO - Undi droghe in casa e soprattutto oltre 200 grammi disequestrati dalla polizia. Non un quantitativo banale, per l'uomo è scattato l'arresto. Ma il pusher ora è pronto a ...

Advertising

tancredipalmeri : E 12 anni dopo torna a risuonare “José Mourinho La La La La” a San Siro con la Curva Nord che fa esplodere i decibe… - CarloVerdelli : Oggi esce “Oggi”. Buona lettura a chi lo sceglierà. Piccolo consiglio: cominciate dal fondo. In ultima pagina c’è l… - paru_punk : @kishikomori @skandalousz No nvm nn mi esce manco dal mio rant. - mantegnarenato : RT @PietroSalvatori: Guarito dal Covid, sono ostaggio da 36 ore del mio medico di base che non risponde alle richieste di foglio di guarigi… - cclatwe : morale o professionale dei P.M. (2 su 3?) che hanno in mano caso Open (magistrati che decidono cosa sia un partito… -