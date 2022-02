Dune 2: le riprese del sequel inizieranno entro la fine dell'estate (Di martedì 15 febbraio 2022) Denis Villeneuve ha condiviso qualche dettaglio relativo alle riprese di Dune 2 e ai suoi obbiettivi con il sequel. Le riprese di Dune: Parte 2, l'atteso sequel del film con Timothy Chalamet e Zendaya, dovrebbero svolgersi in estate. L'aggiornamento arriva da un articolo di Empire in cui si svela qualche dettaglio delle tempistiche previste per la realizzazione del progetto. L'uscita di Dune: Part Two sembra infatti sia temporaneamente programmata per il mese di ottobre 2023, in tempo per potenzialmente puntare a nomination e premi prestigiosi. Il secondo capitolo della storia tratta dall'opera sci-fi di Frank Herbert dovrebbe dare maggiormente spazio ai personaggi che abitano nella città di Giedi Prime e approfondire ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Denis Villeneuve ha condiviso qualche dettaglio relativo alledi2 e ai suoi obbiettivi con il. Ledi: Parte 2, l'attesodel film con Timothy Chalamet e Zendaya, dovrebbero svolgersi in. L'aggiornamento arriva da un articolo di Empire in cui si svela qualche dettaglioe tempistiche previste per la realizzazione del progetto. L'uscita di: Part Two sembra infatti sia temporaneamente programmata per il mese di ottobre 2023, in tempo per potenzialmente puntare a nomination e premi prestigiosi. Il secondo capitoloa storia tratta dall'opera sci-fi di Frank Herbert dovrebbe dare maggiormente spazio ai personaggi che abitano nella città di Giedi Prime e approfondire ...

