Brock Lesnar: "Io e Vince abbiamo avuto un rapporto di amore-odio, è una figura paterna" (Di martedì 15 febbraio 2022) Negli ultimi giorni, Paul Heyman ha tradito Brock Lesnar alla Royal Rumble, evento che gli ha fatto perdere il titolo contro Bobby Lashley. Nel frattempo il suo ex manager si è alleato nuovamente a Roman Reigns. Con Lesnar che farà parte del WWE Championship Elimination Chamber match, i fan si sono chiesti se la federazione lo vorrà di nuovo come WWE Champion. Dovremo aspettare e vedere come la WWE organizzerà la faida tra Roman e Brock dato che quest'ultimo è ancora in lista per sfidare il Tribal Chief a WrestleMania 38. Recentemente The Beast Incarnate, ha rilasciato alcune dichiarazioni affermando di aver avuto un rapporto di amore-odio con il Chairman & CEO della WWE Vince McMahon negli ultimi 20 anni, ma considerandolo ...

