Baldini | “Assenze? Nessuna attenuante | abbiamo numeri per la B Contro la Turris…”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sisastro rosanero al "Pino Zaccheria". Dopo la sconfittaail Foggia allenato da Zdenek Zeman, il tecnico del Palermo, Silvioè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il ko per 4-1la compagine rossonera

I convocati rosanero Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati daper la gara contro ... Zeman registra molteIl Foggia di Zeman deve fare a meno di alcune pedine, in vari reparti, ...SIMONETTI voto 5,5: Schierato nuovamente fra i titolari, complice ledi Cataldi (... dal 31' st BIONDI voto 5,5: Fra le ultime carte ''giocate'' da. Non incide. MULARONI (): ...Con i ragazzi analizzo a livello analitico, con voi ci metto la faccia. Io devo dimostrare sul campo le risposte. Assenze? Non vanno cercate attenuanti. Stasera avevamo una squadra che se avessimo ...Silvio Baldini, tecnico del Palermo ... La risposta va data sul campo”. “Le assenze non vanno considerate perché sono attenuanti poco credibili. Se avessimo avuto la stessa determinazione del Foggia ...