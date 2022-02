AEW | Dustin Rhodes chiarisce la sua posizione dopo l’addio di Cody

(Di martedì 15 febbraio 2022)i colpi di scena di queste ore, conche daufficiale alla All Elite Wrestling che aveva contribuito a fondare, in tanti si sono chiesti quale sarà il futuro del fratellastro, che comelavora in AEW fin dai primi mesi di vita della compagnia. “Rimango in AEW” A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio l’ex Goldust, che ha scritto uno stringato ma chiarissimo tweet in cui si legge: “No, non sto per andare via. Mi piace stare qui in AEW”. Un tweet che non scende nei dettagli ma che non lascia spazio a molte interpretazioni, allontanando del tutto la possibilità di un prossimo addio dell’esperto wrestler. No I am not leaving. I like it here in @AEW—...

