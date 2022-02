Accostato al Napoli, De Maggio smentisce: “Non c’è niente” (Di martedì 15 febbraio 2022) Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “Radio Goal” per smentire alcune indiscrezioni di mercato riguardo il Napoli circolate nelle ultime ore. Di seguito quanto evidenziato: “Stanno circolando nelle ultime ore dei rumors che vedrebbero Denayer, difensore e capitano del Lione, vicino al Napoli. Stiamo verificando la veridicità di queste informazioni, ma al momento possiamo dirvi che non risulta nessun tipo di contatto tra il Napoli e questo calciatore“. FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Denayer Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, aveva parlato a Radio Punto Nuovo della possibilità che Denayer potesse approdare al Napoli. L’intervistato aveva ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Valter De, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kissdurante la sua trasmissione “Radio Goal” per smentire alcune indiscrezioni di mercato riguardo ilcircolate nelle ultime ore. Di seguito quanto evidenziato: “Stanno circolando nelle ultime ore dei rumors che vedrebbero Denayer, difensore e capitano del Lione, vicino al. Stiamo verificando la veridicità di queste informazioni, ma al momento possiamo dirvi che non risulta nessun tipo di contatto tra ile questo calciatore“. FOTO: Imago – CalciomercatoDenayer Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, aveva parlato a Radio Punto Nuovo della possibilità che Denayer potesse approdare al. L’intervistato aveva ...

Advertising

Spazio_Napoli : Accostato al Napoli, De Maggio smentisce: “Non c’è niente” - titty_napoli : RT @Andrea842631710: Non mi fiderei della fonte. Scrive per un portale spagnolo che, per quanto ricordo, sul #Napoli non ci ha mai preso.… - Andrea842631710 : Non mi fiderei della fonte. Scrive per un portale spagnolo che, per quanto ricordo, sul #Napoli non ci ha mai preso… - Andrea842631710 : @Szobosalvs Sincero non mi fiderei della fonte perché scrive per un portale spagnolo che per quanto ricordo sul Nap… - MondoNapoli : Accostato al Napoli ai tempi di Ancelotti, il tecnico ci riprova col Real Madrid - -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Barcellona - Napoli, Depay c'è: dall'infanzia difficile al leone tatuato Il suo nome è stato accostato al Napoli per il dopo Insigne. Suggestioni e voci di mercato partite soprattutto dalla Spagna. Intanto Memphis Depay è costretto a saltare l'andata della doppia sfida contro gli azzurri. Si ...

Dema e Bassolino: la strana coppia che prima si odia e poi si ama? ...a Napoli torna l'opposizione dopo 10 anni Insomma, de Magistris è rimasto solo, e così ecco che il nemico diventa d'improvviso l'alleato migliore, o forse l'unico possibile. Oltre ad aver accostato l'...

Accostato al Napoli, De Maggio smentisce: “Non c’è niente” SpazioNapoli Calciomercato Milan, l’agente del difensore conferma: “Abbiamo parlato” Già in passato il suo nome era stato accostato al Diavolo e la sua presenza a San Siro per Milan-Napoli ha fatto pensare che ci potesse veramente essere qualcosa di concreto. Invece, così non è stato.

dall'infanzia difficile al leone tatuato Il suo nome è stato accostato al Napoli per il dopo Insigne. Suggestioni e voci di mercato partite soprattutto dalla Spagna. Intanto Memphis Depay è costretto a saltare l'andata della doppia sfida ...

Il suo nome è statoalper il dopo Insigne. Suggestioni e voci di mercato partite soprattutto dalla Spagna. Intanto Memphis Depay è costretto a saltare l'andata della doppia sfida contro gli azzurri. Si ......atorna l'opposizione dopo 10 anni Insomma, de Magistris è rimasto solo, e così ecco che il nemico diventa d'improvviso l'alleato migliore, o forse l'unico possibile. Oltre ad averl'...Già in passato il suo nome era stato accostato al Diavolo e la sua presenza a San Siro per Milan-Napoli ha fatto pensare che ci potesse veramente essere qualcosa di concreto. Invece, così non è stato.Il suo nome è stato accostato al Napoli per il dopo Insigne. Suggestioni e voci di mercato partite soprattutto dalla Spagna. Intanto Memphis Depay è costretto a saltare l'andata della doppia sfida ...