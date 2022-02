Vaccini, l’effetto collaterale sulle donne che Aifa sottovaluta (Di lunedì 14 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan Aifa, nel paragrafo dedicato al tema degli eventi avversi che possono influire il ciclo mestruale (pag.56-59), inizia la discussione facendo riferimento al comunicato di farmacovigilanza “Prac” di Ema del 5 agosto scorso, nel quale si affermava che non esisteva correlazione tra Vaccini anti COVID-19 e disturbi mestruali. In realtà a seguito della “pressione” sul tema dovuta alla mole di segnalazioni e di studi avvenuti negli ultimi mesi in tutto il mondo, in data 11 febbraio nel sito dell’Ema c’è stato un aggiornamento della valutazione di tale rischio. Si legge infatti che, il comitato della farmacovigilanza “Prac” (link): .. valuterà due problematiche del ciclo femminile su cui sono arrivate delle segnalazioni spontanee: aumento del sanguinamento e assenza di mestruazioni (amenorrea) osservate dopo la ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 14 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan, nel paragrafo dedicato al tema degli eventi avversi che possono influire il ciclo mestruale (pag.56-59), inizia la discussione facendo riferimento al comunicato di farmacovigilanza “Prac” di Ema del 5 agosto scorso, nel quale si affermava che non esisteva correlazione traanti COVID-19 e disturbi mestruali. In realtà a seguito della “pressione” sul tema dovuta alla mole di segnalazioni e di studi avvenuti negli ultimi mesi in tutto il mondo, in data 11 febbraio nel sito dell’Ema c’è stato un aggiornamento della valutazione di tale rischio. Si legge infatti che, il comitato della farmacovigilanza “Prac” (link): .. valuterà due problematiche del ciclo femminile su cui sono arrivate delle segnalazioni spontanee: aumento del sanguinamento e assenza di mestruazioni (amenorrea) osservate dopo la ...

Hibbing59 : Serve una legge per questo. E ci sono precedenti della Corte Costituzionale che vietano TSO per farmaci che non sia… - MarySpes : RT @MAngiolieri: @AlbertoBagnai @gspazianitesta @ancenazionale 1 Sarebbe interessante se qualche economista decidesse di analizzare l'impat… - MAngiolieri : @AlbertoBagnai @gspazianitesta @ancenazionale 1 Sarebbe interessante se qualche economista decidesse di analizzare… - folucar : RT @OpencovidM: Concentrandosi sugli 80+ e disaggregando per status vaccinale possiamo cercare di depurare un po' l'aggregato e provare a '… - OpencovidM : Concentrandosi sugli 80+ e disaggregando per status vaccinale possiamo cercare di depurare un po' l'aggregato e pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’effetto Coronavirus, come funziona il super-vaccino italiano contro tutte le varianti Il Sole 24 ORE