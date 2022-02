Uomini e Donne, rissa tra due cavalieri: le anticipazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Caos nello studio di Uomini e Donne. Infatti nel corso della puntata odierna avremo addirittura una rissa tra due cavalieri: cosa succederà. Sono tantissimi i colpi di scena nel corso della puntata di Uomini e Donne di questo lunedì 14 febbraio. Infatti nonostante sia San Valentino, in studio regnerà un clima di tensione, con due cavalieri che rischiano di arrivare alle mani: la clamorosa anticipazione. Lo studio del dating show di Canale 5 (via Screenshot)Sarà una puntata particolarmente intensa quella che andrà in onda oggi su Canale 5. Infatti è caos autentico a Uomini e Donne, con le anticipazioni sulla trasmissione di Maria De Filippi che non lasciano spazio all’immaginazione. Infatti saranno ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 14 febbraio 2022) Caos nello studio di. Infatti nel corso della puntata odierna avremo addirittura unatra due: cosa succederà. Sono tantissimi i colpi di scena nel corso della puntata didi questo lunedì 14 febbraio. Infatti nonostante sia San Valentino, in studio regnerà un clima di tensione, con dueche rischiano di arrivare alle mani: la clamorosa anticipazione. Lo studio del dating show di Canale 5 (via Screenshot)Sarà una puntata particolarmente intensa quella che andrà in onda oggi su Canale 5. Infatti è caos autentico a, con lesulla trasmissione di Maria De Filippi che non lasciano spazio all’immaginazione. Infatti saranno ...

