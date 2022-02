Nedved e i rinnovi in casa Juve: "Sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il vice presidente della Juventus ne ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio del match di Bergamo contro l'Atalanta. Leggi su 90min (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il vice presidente dellantus ne ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio del match di Bergamo contro l'Atalanta.

Advertising

JuventusUn : L’annuncio bomba di #Nedved, sentite cos’ha detto sul rinnovo di #Dybala Da uno a dieci quanto volete che Dybala ri… - MarioDErrico14 : Nedved , per favore, non fare commenti sui rinnovi, tanto non ti crede più nessuno. - infoitsport : Nedved: “C’è un nuovo entusiasmo. Dybala? Abbiamo quattro o cinque rinnovi” - BenCroce72 : RT @Giuseppe170175: #Nedved 'Sui rinnovi giocatori in scadenza' @mirkonicolino @BenCroce72 - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Nedved a DAZN ?? Si percepiscono nuova atmosfera e più voglia al sacrificio mancati in qualche gara. #Morata? Il tassello pi… -