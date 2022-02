Meteo lunedì: vortice di San Valentino, con pioggia, vento e neve a quote basse (Di lunedì 14 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La parte più avanzata della perturbazione di San Valentino raggiungerà nelle ultime ore di domenica l’estremo Nordovest e l’alto Tirreno, dove il tempo comincerà a peggiorare. Ma sarà dall’inizio della nuova settimana che irromperà il fronte vero e proprio, finalmente in grado di smantellare l’inossidabile anticiclone che ci tiene compagnia da inizio inverno. Si tratterà di una perturbazione atlantica, pilotata da un vortice che si approfondirà subito ad ovest dello Stivale, foriera di piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest al Nordest e alle regioni centrali tirreniche, risultando localmente consistenti sul finire della giornata. E con esse tornerà anche la neve sulle Alpi, fino a quote collinari o a tratti addirittura in pianura su parte del Nordovest, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La parte più avanzata della perturbazione di Sanraggiungerà nelle ultime ore di domenica l’estremo Nordovest e l’alto Tirreno, dove il tempo comincerà a peggiorare. Ma sarà dall’inizio della nuova settimana che irromperà il fronte vero e proprio, finalmente in grado di smantellare l’inossidabile anticiclone che ci tiene compagnia da inizio inverno. Si tratterà di una perturbazione atlantica, pilotata da unche si approfondirà subito ad ovest dello Stivale, foriera di piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest al Nordest e alle regioni centrali tirreniche, risultando localmente consistenti sul finire della giornata. E con esse tornerà anche lasulle Alpi, fino acollinari o a tratti addirittura in pianura su parte del Nordovest, ...

Sci alpino femminile: Pechino 2022, cancellata la seconda prova di discesa femminile a Yanqing Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori cinesi e la giuria a cancellare la seconda prova della discesa femminile in programma. Per lunedì 14 la giuria ha confermato un solo ...

