"Invece di fare quelle cose…". Mahmood e Blanco, la strana uscita di Vittorio Sgarbi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Niente di nuovo. Vittorio Sgarbi è un provocatore infallibile e riesce sempre nel suo reale intento, ovvero che il web e il pubblico parlino di lui. Non importa se bene o male, l'importante è che se ne parli. Si può dire che la sua, sia quasi un'arte che gli dà modo di essere sempre richiesto in televisione. Questa volta le ha suonate a Mahmood e Blanco. I diretti interessati risponderanno o riusciranno a resistere alla tentazione? Se sceglieranno la prima opzione è facile che Vittorio Sgarbi gli dichiari abilmente guerra a suon di "capra" e simili. Secondo la sua idea, Mahmood e Blanco, avrebbero vinto il 72esimo Festival di Sanremo grazie a quella che lui giudica scenografia e non al talento canoro.

borghi_claudio : Mieli sul corriere di oggi analizza bene la crisi della rappresentanza democratica ma non dice la causa. I partiti… - Ettore_Rosato : Un anno di governo #Draghi, rifarei quella scelta altre volte. Ricordo chi ci accusava di aprire una crisi al buio,… - fanpage : #PapaFrancesco a #CTCF:'In un anno senza armi, si potrebbe dar da mangiare a tutto il mondo, invece no, si pensa al… - narcixvs : @Wazza_CN @NariceDe Wazza io credevo fossi un coglione invece mi sono ricreduto. Sei una persona molto simpatica e… - _sommario_ : Quando il gf potrebbe fare una bella clip sui Jerù dove fa passare per sottone lui, invece no. Ma hanno deciso prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Invece fare iPhone pieghevole, un concept mostra come potrebbe essere ... con due fori presenti al centro, simile a quanto Apple potrebbe fare con iPhone 14 Pro in arrivo a ... Il retro del telefono invece di ospitare solo le fotocamere, avrebbe anche uno schermo integrato in ...

Giorgia Meloni ancora dalla parte dei no - vax: 'Abolire subito il green pass' Non c'è nessuna modifica da fare, il green pass va abolito. Subito'. Parole della presidente di ... Invece no.

5 segnali che ti fanno capire quando passare dall'affitto all'acquisto della prima casa idealista.it/news ... con due fori presenti al centro, simile a quanto Apple potrebbecon iPhone 14 Pro in arrivo a ... Il retro del telefonodi ospitare solo le fotocamere, avrebbe anche uno schermo integrato in ...Non c'è nessuna modifica da, il green pass va abolito. Subito'. Parole della presidente di ...no.