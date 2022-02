Grande Fratello Vip, Antonio Medugno: “Mi hanno imposto di fingermi single” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel corso di una chiacchierata al Grande Fratello Vip 6, Antonio Medugno ha rivelato un retroscena su Tik Tok. Scendendo nel dettaglio, il bel campano ha confidato che gli è stato imposto di dire che fosse single per attirare più visibilità. A tal propoposito il giovane ha spiegato che la fidanzata con cui era impegnato, non ha mai digerito la cosa. Il retroscena Giorno dopo giorno, Antonio si sta facendo conoscere dai suoi compagni d’avventura. Domenica 13 febbraio, il diretto interessato ha fatto una confidenza legata al suo successo su Tik Tok: “Mi hanno imposto di fingermi single”. Medugno ha ammesso che all’epoca era impegnato con una ragazza. A quanto pare, la giovane non ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel corso di una chiacchierata alVip 6,ha rivelato un retroscena su Tik Tok. Scendendo nel dettaglio, il bel campano ha confidato che gli è statodi dire che fosseper attirare più visibilità. A tal propoposito il giovane ha spiegato che la fidanzata con cui era impegnato, non ha mai digerito la cosa. Il retroscena Giorno dopo giorno,si sta facendo conoscere dai suoi compagni d’avventura. Domenica 13 febbraio, il diretto interessato ha fatto una confidenza legata al suo successo su Tik Tok: “Midi”.ha ammesso che all’epoca era impegnato con una ragazza. A quanto pare, la giovane non ...

