Cane antidroga fiuta hashish destinata ad un detenuto, arrestata 40enne (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brillante operazione di polizia, svolta dalle unità cinofile antidroga della Polizia Penitenziaria del distretto di Benevento. Lo ha comunicato il neo Segretario Provinciale dell’O.S.A.P.P. Tommaso De Lia, uno dei sindacati più rappresentativi del corpo della Polizia Penitenziaria. Il segretario ha espresso stima e ammirazione per i veri protagonisti di tale operazione. L’unità cinofila che ha portato a compimento l’azione di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti è composta dall’Ass. C.C. Claudio Riccardi conduttore del Cane antidroga pitbull di nome “Susy” del distretto di Benevento con il coordinamento del Responsabile del servizio antidroga Sovr.C. Antonio Pace e dei colleghi Salvatore Tiglio, Michele Spirito e dell’Isp. Giuseppe CUPO i quali hanno proceduto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brillante operazione di polizia, svolta dalle unità cinofiledella Polizia Penitenziaria del distretto di Benevento. Lo ha comunicato il neo Segretario Provinciale dell’O.S.A.P.P. Tommaso De Lia, uno dei sindacati più rappresentativi del corpo della Polizia Penitenziaria. Il segretario ha espresso stima e ammirazione per i veri protagonisti di tale operazione. L’unità cinofila che ha portato a compimento l’azione di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti è composta dall’Ass. C.C. Claudio Riccardi conduttore delpitbull di nome “Susy” del distretto di Benevento con il coordinamento del Responsabile del servizioSovr.C. Antonio Pace e dei colleghi Salvatore Tiglio, Michele Spirito e dell’Isp. Giuseppe CUPO i quali hanno proceduto ...

