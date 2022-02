Bomba di mercato dalla Spagna | “Kessié vicino a parametro zero!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il rinnovo in maglia rossonera sembra sempre più una chimera per Franck, in scadenza di contratto col club il prossimo giugno 2022. Proprio ieri, in occasione del match vinto contro la Sampdoria e che ha consegnato la vetta della classifica alla squadra, l’ivoriano è stato preso di mira dai tifosi, che ha lo ha fischiato prima e durante la partita, e non solo. In curva, infatti, è apparso anche uno striscione a dir poco polemico nei suoi confronti, e che recitava: “Chi ama il Milan lo saluta con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti“., Milan, Serie A BARCELLONA IN PRESSING Stando alle ultime notizie diapprese, e in particolare dal giornalista del Mundo Deportivo Martinez Ferran, pare che adesso il centrocampista sia concretamente ...