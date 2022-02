Balneari: in aula alla Camera discussione su mozione Meloni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - E' in corso alla Camera la discussione generale della mozione presentata da Fratelli d'Italia e altri, prima firma della stessa Giorgia Meloni, sull'applicazione in Italia della cosiddetta direttiva Bolkestein. Il testo in esame, in sostanza, chiede di escludere i Balneari e gli ambulanti dalla direttiva e, in attesa di un intervento normativo ad hoc, proroga di altri 15 anni le concessioni demaniali in essere. Il calendario di Montecitorio prevede, per oggi, la discussione generale di questa e di altre mozioni. Per quel che riguarda il voto, potrebbe slittare nei prossimi giorni ma anche alla prossima settimana. In attesa dell'esame dell'aula ci sono infatti alcuni decreti (proroga stato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - E' in corsolagenerale dellapresentata da Fratelli d'Italia e altri, prima firma della stessa Giorgia, sull'applicazione in Italia della cosiddetta direttiva Bolkestein. Il testo in esame, in sostanza, chiede di escludere ie gli ambulanti ddirettiva e, in attesa di un intervento normativo ad hoc, proroga di altri 15 anni le concessioni demaniali in essere. Il calendario di Montecitorio prevede, per oggi, lagenerale di questa e di altre mozioni. Per quel che riguarda il voto, potrebbe slittare nei prossimi giorni ma ancheprossima settimana. In attesa dell'esame dell'ci sono infatti alcuni decreti (proroga stato di ...

