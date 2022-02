Aumentano tra i giovani i casi di autolesionismo | ritiro sociale e abbandono scolastico I dati dell’AUSL Romagna

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 14 febbraio 2022) "Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l'11,3%". L'articolo .