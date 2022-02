Alex Belli, decisione su Delia Duran: le parole inaspettate prima del GF Vip (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi, lunedì 14 febbraio, è il giorno di San Valentino e anche al Grande Fratello Vip si respira aria d’amore. Sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia, infatti, i protagonisti di questa edizione del reality show stanno esternando i propri sentimenti. Tra di loro non poteva mancare, chiaramente, Alex Belli. Quest’ultimo ha annunciato una decisione molto importante sul suo profilo Instagram. La dedica di Alex Belli per Delia Duran Come tutti, ormai, sanno, questa sera Alex Belli varcherà nuovamente la soglia della porta rossa e tornerà nella casa del GF Vip. prima di compiere questo ennesimo colpo di scena, però, l’attore ha fatto un grande annuncio sui suoi social. Nello specifico, il protagonista ha voluto ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi, lunedì 14 febbraio, è il giorno di San Valentino e anche al Grande Fratello Vip si respira aria d’amore. Sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia, infatti, i protagonisti di questa edizione del reality show stanno esternando i propri sentimenti. Tra di loro non poteva mancare, chiaramente,. Quest’ultimo ha annunciato unamolto importante sul suo profilo Instagram. La dedica diperCome tutti, ormai, sanno, questa seravarcherà nuovamente la soglia della porta rossa e tornerà nella casa del GF Vip.di compiere questo ennesimo colpo di scena, però, l’attore ha fatto un grande annuncio sui suoi social. Nello specifico, il protagonista ha voluto ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - tuttopuntotv : Alex Belli, decisione su Delia Duran: le parole inaspettate prima del GF Vip #GFVip6 #GFVip #solex #alexbelli… - Adamada11512344 : @noora60735380 Lui sta cercando di replicare alex belli fallendo miseramente, ma goderci pure è da idioti - PaolaAmoroso3 : @GrandeFratello Tesoro eravate così belli... spero ti facciano entrare Manu,no quel pupazzo di Alex -