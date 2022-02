Addio a Davide Vinni, storico dj di Radio Flash (Di lunedì 14 febbraio 2022) È mancato sabato sera Davide Vinni, storico dj, ritenuto una delle figure di riferimento del rock a Torino.Dagli anni ’90 ha fatto crescere intere generazioni attraverso le sue trasmissioni Radiofoniche: “Rock Line”, andata in onda dal 1993 al 1997 ogni pomeriggio su Radio Torino Popolare, che ha visto anche la presenza del Dott. Lo Sapio in veste di co-conduttore, e “Musica Robusta”, l’appuntamento storico del lunedì sera su Radio Flash. Quest’ultima, andata in onda dal 1998 al 2014, è stata la trasmissione più seguita, che ha visto al fianco di Vinni sia Teo che Burton ed è quella che lasciato un segno indelebile nelle vite di tutti quelli che lo seguivano. È stato cofondatore del Faster, uno dei locali più vissuti dagli amanti ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 febbraio 2022) È mancato sabato seradj, ritenuto una delle figure di riferimento del rock a Torino.Dagli anni ’90 ha fatto crescere intere generazioni attraverso le sue trasmissionifoniche: “Rock Line”, andata in onda dal 1993 al 1997 ogni pomeriggio suTorino Popolare, che ha visto anche la presenza del Dott. Lo Sapio in veste di co-conduttore, e “Musica Robusta”, l’appuntamentodel lunedì sera su. Quest’ultima, andata in onda dal 1998 al 2014, è stata la trasmissione più seguita, che ha visto al fianco disia Teo che Burton ed è quella che lasciato un segno indelebile nelle vite di tutti quelli che lo seguivano. È stato cofondatore del Faster, uno dei locali più vissuti dagli amanti ...

