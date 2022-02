Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO UN ICIDENTE PROVOCA CODE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA. SI TRANSITA SU DUE CORSIE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. INFINE A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL ...