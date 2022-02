Ucraina, Gb: in Europa c'è un po' aria da Conferenza di Monaco (Di domenica 13 febbraio 2022) Il regno Unito considera "altamente probabile" un'invasione russa dell'Ucraina e il ministro della Difesa britannico paragona la situazione a quella pre - bellica in Europa nel 1938."C'è un soffio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Il regno Unito considera "altamente probabile" un'invasione russa dell'e il ministro della Difesa britannico paragona la situazione a quella pre - bellica innel 1938."C'è un soffio di ...

Advertising

PaoloGentiloni : #Ucraina significa “sul limite”. Ecco, quel limite non va superato. Negoziare, parlarsi, lavorare per ridurre le te… - andreapurgatori : Meno kingmaker, più negoziatori. #Ucraina #Russia #Europa #Nato - marcodimaio : La crisi in #Ucraina rischia di precipitare. L’Europa non può limitarsi alla ovvia minaccia di sanzioni (che peralt… - aliciasbb : RT @nonsonpago1: “La #guerra non la voleva nessuno. Poi gli è scappato di mano il ramoscello d’ulivo” Magnifica e dolorosa... grazie Mauro… - ZanghiGiovanni : RT @Arturo_Scotto: Forse andrebbero messe un po’ di cose in ordine su #Ucraina e dintorni. Perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di un… -