Traffico Roma del 13-02-2022 ore 13 | 30

(Di domenica 13 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia intenso ilsulla tangenziale con code tra via delle Valli e l’uscita per la via Salaria trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia segnalato un incidente in via Tancredi Canonico altezza incrocio con via Bernardino Alimena possibili rallentamenti per ildi zona a talenti per l’intera giornata di oggi chiusa per una mostra mercato via Ugo Ojetti ti tra Piazza Talenti via Primoli deviazioni anche per le linee bus di zona manifestazione socio-culturale anche in Piazza Caprera con divieto di transito tra via delle Alpi via degli Appennini alle 16 di oggi all’Olimpico per il se nazionali ...