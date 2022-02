Tra ricorsi al Wto e blocchi all’import | Ue e Cina parlano di Lituania

Leggi su formiche

(Di domenica 13 febbraio 2022) Quando, il primo aprile, i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e le autorità cinesi si ritroveranno per un vertice virtuale, lo scontro sullasarà in cima all’agenda dei lavori. L’altro tema centrale sarà l’Accordo globale sugli investimenti, concordato nel dicembre del 2020 ma congelato dopo le proteste del Parlamento europeo e le sanzioni imposte da Pechino su alcuni membri dello stesso in risposta alle restrizioni imposte da Bruxelles su alcuni funzionari della regione dello Xinjiang coinvolti nell’internamento di massa degli uiguri. Come rivelato da Politico, i vertici dell’Unione europea saranno rappresentati dai presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Per parte cinese parteciperanno sia il presidente cinese Xi Jinping sia il premier Li Keqiang, che potrebbe ritrovarsi in uno degli ultimi ...