Torino furioso contro Giua, Juric: "Sono errori gravi e pesanti" (Di domenica 13 febbraio 2022) La gara di ieri sera contro il Venezia, persa dai granata per 1-2, ha lasciato strascichi polemici e tanta rabbia nei padroni di casa. L'edizione de Il Corriere di Torino definisce il gol annullato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 13 febbraio 2022) La gara di ieri serail Venezia, persa dai granata per 1-2, ha lasciato strascichi polemici e tanta rabbia nei padroni di casa. L'edizione de Il Corriere didefinisce il gol annullato...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Torino furioso contro #Giua, #Juric: 'Sono errori gravi e pesanti' - Milannews24_com : Torino, Juric furioso: «Gol Belotti? Non riesco a commentare» - infoitsport : “Questo non è calcio!”: Torino, Juric furioso nel post partita - zazoomblog : “Questo non è calcio!”: Torino Juric furioso nel post partita - #“Questo #calcio!”: #Torino #Juric - Daniele20052013 : Torino, Juric furioso: «Gol Belotti? Difficile da spiegare perchè sia stato annullato» -