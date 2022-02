TOP10 DELLA SETTIMANA: PER LA PRIMA VOLTA RAI3 IN VETTA GRAZIE A PAPA FRANCESCO (Di domenica 13 febbraio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA PRIMA serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 6 al 12 febbraio 2022. Domina il PAPA a Che Tempo che Fa, seguono le fiction di Rai1. C’è Posta per Te si posiziona al 4° posto. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1RAI3Che Tempo Che Fa6.731.000 #2Rai1Doc: Nelle Tue Mani6.344.000 #3Rai1Màkari5.418.000 #4Canale 5C’è Posta per Te5.343.000 #5Canale 5Juventus-Sassuolo5.027.000 #6Rai1Lea: Un Nuovo Giorno4.932.000 #7Canale 5Inter-Roma4.903.000 #8Rai1L’Amica Geniale4.650.000 #9Canale 5Milan-Lazio4.642.000 #10Canale 5Fosca Innocenti3.919.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 13 febbraio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiserata. Passiamo in rassegna ladal 6 al 12 febbraio 2022. Domina ila Che Tempo che Fa, seguono le fiction di Rai1. C’è Posta per Te si posiziona al 4° posto. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Che Tempo Che Fa6.731.000 #2Rai1Doc: Nelle Tue Mani6.344.000 #3Rai1Màkari5.418.000 #4Canale 5C’è Posta per Te5.343.000 #5Canale 5Juventus-Sassuolo5.027.000 #6Rai1Lea: Un Nuovo Giorno4.932.000 #7Canale 5Inter-Roma4.903.000 #8Rai1L’Amica Geniale4.650.000 #9Canale 5Milan-Lazio4.642.000 #10Canale 5Fosca Innocenti3.919.000

