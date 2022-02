Tari non pagata per 154 mila euro nell'anno 2016 (Di domenica 13 febbraio 2022) In cassa mancano oltre 230 mila euro che il Comune di Santo Stefano Magra vuole recuperare. nella ricognizione eseguita in forza della convenzione stipulata con Gefil per la gestione delle entrate è ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) In cassa mancano oltre 230che il Comune di Santo Stefano Magra vuole recuperare.a ricognizione eseguita in forza della convenzione stipulata con Gefil per la gestione delle entrate è ...

Advertising

IgnazioRocco : A Chiaia e a Posillipo (i quartieri migliori della mia città) più del 40% della Tari semplicemente non viene pagata - Nazione_Sarzana : Tari non pagata per 154 mila euro nell’anno 2016 - picovive : Arrivano alle famiglie bollette di energia elettrica spaventose. E questo lo sapete già. Non avete visto però le bo… - mattedaipassala : se rinasco voglio essere come quelli che buttano il sacchetto della spazzatura nei cestini gettacarta dei giardinet… - VittorioMarcu : @mise66 E' solo questione di educazione al rispetto delle regole e dell'ambiente. In Italia secondo me è improponib… -

Ultime Notizie dalla rete : Tari non Tari non pagata per 154 mila euro nell'anno 2016 ... 154 mila euro relativo alla Tari 2016 non versata dai residenti di Santo Stefano Magra ai quali devono essere aggiunti come interessi e spese di recupero altri 80 mila euro. L'accertamento è stato ...

Pallamano, dominio assoluto per i rossoblù. Vittoria contro Innotech Serrafasano La precisione viene meno, le conclusioni in questo frangente di partita non sono precise specie ... Raimondi 2, Martucci, Gallo 5, Pugliese, Rosato 1, Colucci 2, Laera, Rosato G., Tasca, Trapani, Tari ...

Tari non pagata per 154 mila euro nell’anno 2016 LA NAZIONE Tari non pagata per 154 mila euro nell’anno 2016 Nella ricognizione eseguita in forza della convenzione stipulata con Gefil per la gestione delle entrate è emerso il mancato introito deulla tassa sui rifiuti: 154 mila euro relativo alla Tari 2016 ...

Tari, sconti ed esenzioni fino al 100% dell’importo Al via le domande Hanno tempo fino al 24 marzo le famiglie di Colli al Metauro per chiedere le agevolazioni sulla Tari (la tassa sui rifiuti) di questo 2022. Secondo l’avviso pubblico emanato dal responsabile comunale ...

... 154 mila euro relativo alla2016versata dai residenti di Santo Stefano Magra ai quali devono essere aggiunti come interessi e spese di recupero altri 80 mila euro. L'accertamento è stato ...La precisione viene meno, le conclusioni in questo frangente di partitasono precise specie ... Raimondi 2, Martucci, Gallo 5, Pugliese, Rosato 1, Colucci 2, Laera, Rosato G., Tasca, Trapani,...Nella ricognizione eseguita in forza della convenzione stipulata con Gefil per la gestione delle entrate è emerso il mancato introito deulla tassa sui rifiuti: 154 mila euro relativo alla Tari 2016 ...Hanno tempo fino al 24 marzo le famiglie di Colli al Metauro per chiedere le agevolazioni sulla Tari (la tassa sui rifiuti) di questo 2022. Secondo l’avviso pubblico emanato dal responsabile comunale ...