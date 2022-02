Putin, ‘Benvenuto all’inferno’ (Di domenica 13 febbraio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette In una dichiarazione congiunta il comandante delle forze armate ucraine e il ministro delle Difesa si sono dichiarati pronti ad L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di domenica 13 febbraio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette In una dichiarazione congiunta il comandante delle forze armate ucraine e il ministro delle Difesa si sono dichiarati pronti ad L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Advertising

LucaOfFriends : @AlfioKrancic Benvenuto Putin! - rosanna37873990 : @AlfioKrancic #Putin sei il BENVENUTO - PPallavera : Messaggio per Putin. Quando passi di qua prenditela con chi sai tu. Noi non abbiamo fatto nulla e non abbiamo nulla… - Pek76Vincenzo : RT @LiberoPetrucci: Xi Jinping si congratula con Mattarella: benvenuto tra noi. Congratulazioni anche da Putin ed Erdogan. - LiberoPetrucci : Xi Jinping si congratula con Mattarella: benvenuto tra noi. Congratulazioni anche da Putin ed Erdogan. -

Ultime Notizie dalla rete : Putin ‘Benvenuto Il messaggio di Putin: «Italia importante partner». Ma Ferguson lo «scavalca» e apre i lavori: «Non vorrei... Corriere della Sera