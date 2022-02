Pechino 2022 | domenica 13 febbraio | i risultati di tutte le gare in programma

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Idi13. Quinta giornata diufficiale alle Olimpiadi di, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i, sport per sport, per un riepilogo di questa. ILGIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE13BIATHLON FEMMINILE – Inseguimento 10km BIATHLON MASCHILE – Inseguimento 12,5km BOB FEMMINILE – Monobob batteria 1 e 2 CURLING MASCHILE – Ore 2:05 sessione 6 Norvegia-Svezia Cina-Gran Bretagna Usa-Canada Italia-Roc Ore 13:05 sessione 7 Gran ...