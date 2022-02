LIVE – Short track, quinta giornata 13 febbraio Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 13 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della quinta giornata dello Short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’Italia torna sul ghiaccio per provare ad incrementare il bottino di medaglie con Pietro Sighel nei 500, sperando poi in un po’ di fortuna per Fontana e compagne nella staffetta femminile. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 italiane di domenica 13 febbraio. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Latestuale delladelloalle Olimpiadi invernali di. L’Italia torna sul ghiaccio per provare ad incrementare il bottino di medaglie con Pietro Sighel nei 500, sperando poi in un po’ di fortuna per Fontana e compagne nella staffetta femminile. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 italiane di domenica 13. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel ci prova nei 500 metri - #Short #track #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel ci prova nei 500 metri - #Short #track #Olimpiadi… - infoitsport : Olimpiadi invernali, short track: LIVE! Arianna Fontana che beffa, caduta nella finale dei 1000 metri - infoitsport : Olimpiadi invernali, short track: LIVE! Arianna Fontana in finale dei 1000 metri alle 13.43 - infoitsport : LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Fontana squalificata in finale. Azzurri in finale nella staffetta! Sig… -