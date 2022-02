Il portone di San Matteo: un antico accesso affacciato sui Colli di Bergamo (Di domenica 13 febbraio 2022) Il portone di San Matteo rappresenta un vero e proprio accesso ai Colli di Bergamo. Nota anche come “stongarda di Longuelo”, la struttura faceva parte dell’ampio sistema difensivo chiamato a proteggere la sezione occidentale del capoluogo sino a Borgo Canale. Posizionata sull’antica strada che conduceva da Ponte San Pietro alla città, l’opera venne realizzata con ogni probabilità da Filippo di Tommaso d’Asti nel 1256 sostituendo uno stabile in legno citato in alcuni atti del 1249. A confermare l’ipotesi che la costruzione fosse stata voluta dal podestà orobico vi è un’iscrizione presente sul muretto di sinistra e ricostruita dagli storici Angelo Mazzi e Giovanni Antonucci: “PHILUPPUS TOMAS ASTENSIS PERGAMEORUM / QUANDO RECTOR ERAT MAGNORUM DIGNUS HONORUM / HOC OPUS EST ANNIS COMPLETUM MILLE DUCENTIS / ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Ildi Sanrappresenta un vero e proprioaidi. Nota anche come “stongarda di Longuelo”, la struttura faceva parte dell’ampio sistema difensivo chiamato a proteggere la sezione occidentale del capoluogo sino a Borgo Canale. Posizionata sull’antica strada che conduceva da Ponte San Pietro alla città, l’opera venne realizzata con ogni probabilità da Filippo di Tommaso d’Asti nel 1256 sostituendo uno stabile in legno citato in alcuni atti del 1249. A confermare l’ipotesi che la costruzione fosse stata voluta dal podestà orobico vi è un’iscrizione presente sul muretto di sinistra e ricostruita dagli storici Angelo Mazzi e Giovanni Antonucci: “PHILUPPUS TOMAS ASTENSIS PERGAMEORUM / QUANDO RECTOR ERAT MAGNORUM DIGNUS HONORUM / HOC OPUS EST ANNIS COMPLETUM MILLE DUCENTIS / ...

